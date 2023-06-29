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Четверг 29 июня

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Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание

Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание
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Оскар Кучера в последнее время сильно изменился. Он стал максимально откровенным со своими поклонниками.

Совсем недавно россияне узнали Оскара Кучеру с неожиданной стороны. Он предстал перед ними не только как талантливый актер и ведущий, но и выступил в роли настоящего патриота, неравнодушного к судьбе собственной родины. Кучера открыто выражает свою политическую позицию и не стесняется ее. Интерес к его персоне стал непреломно расти.

Недавно Оскар Кучера сыграл сумасшедшего мужчину в спектакле "Без свидетелей". Роль стала очень непростой для актера, но тем не менее интересной и запоминающейся. При этом блестяще вжившийся в новый образ Оскар Кучера не считает себя чересчур талантливым, как это ни странно. Об этом он рассказал в эфире ютуб-шоу "Мужики" на канале "Консерватор". Говоря о звездной болезни, Оскар Кучера вдруг заявил, что завидует в этом плане певцу Филиппу Киркорову, который на все сто убежден в своем "королизме".

"Это прекрасно и, наверное, очень многое дает. И я не стебусь, я говорю искренне, что это очень здорово. Мне такой уверенности не хватает", – признался Кучера.

Многие фанаты посчитали, что таким образом Оскар Кучера обесценивает себя и даже принижает.

29 июня 2023, 17:00
Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ютуб-шоу "Мужики"• Требует проверки

Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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