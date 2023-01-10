"На борту бомба": Оскар Кучера с детьми оказался в заминированном самолете

Семейный отпуск для Оскара Кучеры обернулся настоящим кошмаром.

Последние пару дней у прославленного актера выдались очень непростыми. Ничего не предвещало беды: он вместе с женой и детьми решил отправиться на отдых в Гоа, однако до конечной точки пока не добрался из-за проблем, возникших во время полета. Оскар Кучера в красках рассказал в своем блоге и журналистам о том, что же произошло.

Все пошло не по плану в самом начале, ведь рейс, которым звездное семейство должно было лететь в Индию, задержали на 17,5 часов. Наконец-то людей посадили в кабину, самолет взлетел, однако, когда до приземления оставалось полтора часа, пилот объявил об экстренной посадке – в Джамнугре.

Почему это произошло, пассажиры не понимали, сообщает RT. А когда вышли из самолета, были окружены, по словам Оскара Кучеры, людьми в касках и с оружием. Дальше последовали тщательные обыски и досмотры. Только потом стало понятно, зачем нужны были такие жесткие мероприятия, передает телеканал "360".

"Поступил звонок, что на борту нашего самолета бомба", – рассказал актер, который вместе с детьми оказался в том самом заминированном с чьих-то слов самолете.

На данный момент, по словам Оскара Кучеры, его семья и остальные пассажиры находятся на военной базе ВВС Индии в ожидании нового полета и надеждами на то, что они наконец-то доберутся до Гоа.