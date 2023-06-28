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Среда 28 июня

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Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра

Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра
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Николай Цискаридзе до сих пор не обзавелся семьей и детьми. В свежем интервью он коснулся этой темы. Кроме того, он заговорил о карьере.

Николай Цискаридзе редко говорит о личной жизни. Он ведет закрытый образ жизни и никогда не выносит чувства на первое место. В основном балетмейстер посвящает сего себя работе и творчеству, своим воспитанникам. Поклонники говорят, что с его усердием, ему светит как минимум должность руководителя Большого театра или главы Минпросвещения. Однако пока он только ректор Академии русского балета имени Вагановой, чем вполне доволен, и на большее не рассчитывает.

В свежем интервью Николай Цискаридзе рассказал, что не стал бы отказываться от должности руководителя Большого театра, так как знает его вдоль и поперек, в том числе проблемы. Однако пока ему этого никто не предлагает. При этом балетмейстер заверяет, что всему свое время, и хвататься за кресло руководителя в престарелом возрасте нет смысла. Более того, на пенсию у него большие планы – слушать музыку, читать книги.

"Когда придет определенный возраст, я знаю, что не поступлю, как эти директора и театральные худруки, которые держатся за кресла, не уходят, с ума сходят", – рассказал Цискаридзе.

Что же касается личной жизни, то тут Цискаридзе не очаровывается. Он ненавидит телячьи нежности и цветочные романтические свидания под луной. Впрочем, артист не отрицает, что мог бы построить семью, но пока не случилось.

28 июня 2023, 16:47
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

Цискаридзе получил образование в Тбилиси.
Затем он учился в Московском хореографическом училище.
Слава к нему пришла в 1992 году.
Тогда артист был принят в труппу Большого театра.
За время карьеры Цискаридзе удалось покорить мир.
Он выступал на лучший театральных площадках планеты.
Цискаридзе завоевал множество российских и международных наград.
Он не женат и с браком не спешит.
В 2017 году Цискаридзе получил звание почетного профессора Бакинской академии хореографии.

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