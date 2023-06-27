"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку?

Ольга Орлова, отвечая на вопросы любопытствующих, поведала о том, как складывается общение с матерью мужа.



Ольга Орлова, которая уже давным-давно ведет в своем блоге рубрику "Вопрос-ответ", всегда с удовольствием общается с подписчиками. То она делится мудростью, то – честно отвечает на заданные вопросы. Произошло так и в этот раз, когда любопытствующие спросили Ольгу почему ее дочь еще не видела бабушку?

Как оказалось, мать Валерия проживает в городе Магнитогорск, расположенном под Челябинском. Ввиду преклонного возраста перелет может стать тяжелым испытанием для пенсионерки, поэтому ее сын и невестка не настаивают на том, чтобы она приезжала в столицу.

"Пока она малышка и еще не летает", – сообщила Ольга Орлова о том, что и ее дочери пока слишком рано отправляться в другой город.

Как только девочка подрастет, заверила Орлова, она сразу же полетит знакомить девочку с ее бабушкой. Ну а пока что визит свекрови семья нанесла в компании старшего сына Ольги Артема.

Однако, стало известно, что ночевать в квартире пенсионерки Ольга Орлова отказалась: предпочла остановиться с семьей в гостинице. На основании этого многие даже могли подумать о проблемах: неужели в отношениях между Ольгой Орловой и ее свекровью царит прохлада?

Ведь, по мнению некоторых, не может быть ничего лучше, чем проснуться от запаха блинчиков или драников, зная, что новый член твоей семьи старается, чтобы порадовать вас. Впрочем, вполне вероятно, что Ольга не хотела утруждать пенсионерку лишними хлопотами. Ну а отправиться с 4,5-месячной малышкой к бабушке на поезде помешало то, что Ольга Орлова заботится о комфорте пассажиров соседних купе: вдруг кроха заплачет посреди ночи.



