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"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой

"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой
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Прохор Шаляпин обсудил с журналистами заслуги Аллы Пугачевой и других знаменитостей.

В прошлом году многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. Их отъезд до сих пор не дает покоя публике: кто-то искренне жалеет о том, что страна осталась без "великих", а кто-то критикует знаменитостей за позорный побег. Прохор Шаляпин решил прокомментировать шумиху вокруг артистов, отказавшихся от выступлений для россиян. И затронул Аллу Пугачеву.

Певец уверен, что современных звезд отечественной эстрады сильно переоценивают: мол, заслуги у них, конечно, есть, однако о них вряд ли вспомнят будущие поколения. Шопен, Зыкина, Хор Пятницкого, говорит музыкант, точно будут у всех на слуху еще долго. Чего не скажешь о знаменитостях, которых называют "великими" сейчас.

Усомнившийся в величии эстрадных звезд Прохор Шаляпин уверен, что через 200-300 лет фамилии Ирины Аллегровой, Софии Ротару и Аллы Пугачевой забудут. О себе он, к слову, сказал то же самое.

"Ни о ком из наших звезд вспоминать не будут. Мы слишком их переоцениваем", – сказал музыкант.

Он отметил, что о некоторых, может быть, и вспомнят. Но не с точки зрения каких-то заслуг, а, скорее, чтобы обсудить личную жизнь – жен, мужей, детей, скандалы.

"Чтобы стать великой, нужно для общества что-то сделать, а не песни петь", – усомнился в заслугах Аллы Пугачевой и других знаменитостей Прохор Шаляпин.

27 июня 2023, 15:40
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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