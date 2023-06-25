Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили

В шоу "Секрет на миллион" актер Сергей Проханов рассказал, как лежал с Аллой Пугачевой в одной больнице.

Последние годы здоровье сильно подводит звезду фильма "Усатый нянь". Актер пережил микроинсульт, желудочное кровотечение и операцию на сердце. К счастью, организм артиста справился с нагрузкой.

По словам Сергея Проханова, операцию на сердце ему провели в Москве в 2012 году. А его соседкой по палатам была Алла Пугачева. Лечением обоих знаменитостей занимался известный хирург Лео Бокерия, который установил и Примадонне, и Проханову стенты. Стоит отметить, что подобный способ – самый щадящий при сужении сосудов.

"Мы себе стенты поставили. Ей восемь поставили, а мне два", – вспоминает исполнитель главной роли в фильме "Усатый нянь". Вот так случайно стало известно об операции Пугачевой на сердце.

В разных интервью Алла Пугачева признавалась, что действительно пережила несколько вмешательств. Вероятно, проблемы с главным органом у певицы появились вследствие увлечения алкоголем, сигаретами и жирной пищей в молодости. По рассказам коллег и знакомых, звезда всегда любила вкусно поесть и выпить.

Напомним, больше года Алла Пугачева стала появляться на публике довольно часто. Артистка после отъезда из России не пропускает ни одного концерта российских знаменитостей в Тель-Авиве, где живет вместе с детьми. Многие замечают, что передвигаться Алле Борисовне непросто, часто певицу ведут за руки или под руки. Вероятно, она испытывает трудности из-за больных суставов.