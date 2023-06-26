"Не будут продолжать участие": Гурцкая после смерти мужа ушла с Первого канала

Диана Гурцкая с сыном отказались принимать участие в съемках музыкального шоу.



После смерти Петра Кучеренко Диана Гурцкая пропала с радаров. Ее приближенные, кто взял на себя смелость общаться с журналистами, ранее заявили о том, что артистка так разбита смертью своего супруга, что слегла и почти не встает. Не отвечает она, как сообщает пресса, и на звонки тех, кто пытается протянуть ей руку поддержки.

Теперь же стало известно о том, что Гурцкая после смерти мужа отказалась и от сотрудничества с телевидением. Певица ушла с Первого канала, где вместе с сыном принимала участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Объявил о перестановке ведущий шоу Александр Олешко. После того, как все пары текущего сезона выступили, мужчина взял слово и сообщил важное объявление: Диана Гурцкая и Константин Кучеренко покидают проект.

"Все мы знаем про события, которые произошли в их семье. Это большая потеря. Диана и Костя, к сожалению, не будут продолжать участие в нашем проекте", – сообщил ведущий.

Напомним, что ранее, артистки приписывали, что она уехала восстанавливать силы в родную Абхазию. Однако, это оказались лишь слухи, которые развеял родной брат Диана Гурцкая.



