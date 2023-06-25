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Суббота 24 июня

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Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня

Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня
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Редакция "Дни.ру" вспоминает известных именинников, появившихся на свет 25 июня.

Воскресенье, 25 июня, это не только последний выходной день текущей недели, но и радостный день для тех, кто отмечает свой день рождения. Сегодняшние именинники это Тимур Бекмамбетов, Егор Крид и многие другие.

Первым принимать поздравления будет Тимур Бекмамбетов, которому исполнится 62 года. Реализовал он себя как режиссер и продюсер, а прославился съемками "Ночного" и "Дневного" дозоров, а также рождественской серии "Елки".

А 29 свечей на торте ждут Егора Крида: именно столько стукнет певцу. Известен он множеством хитов, дружбой с Тимати, отношениями с певицей Нюшей и тиктокершей Валей Карнавал. В последние дни в инфополе вспоминали его из-за скандала с шоу "Голос.Дети": обещанный дует с финалисткой конкурса так и не увидел свет.

Нельзя не упомянуть и ныне покойных звезд. Актер Владимир Толоконников – Шариков из "Собачьего сердца" и Хоттабыч из одноименной киноленты – мог бы отмечать сегодня свое 80-летие, но, увы, сердце актера остановилось.

Также и британский писатель и журналист Джордж Оруэлл, подаривший миру произведения о фундаментальных правах человечества "1984" и "Скотный двор" заслуживает того, чтобы почтить его память. Родился он ровно 120 лет назад: 25 июня 1903 года.


25 июня 2023, 00:01
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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