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Суббота 24 июня

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Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка

Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка
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Певица осмелилась изменить жизнь к лучшему вопреки стереотипам.

Кети Топурия – весьма необычная мама. Она браво выступает хранительницей семейного очага, что не мешает ей строить сценическую карьеру. Успешная певица родила двоих детей, которые растут здоровыми и счастливыми. При этом Кети Топурия собирается произвести на свет третьего ребенка.

На звездной премии "Мама года 2023" знаменитость рассказала о своих планах. Она не считает возраст препятствием для рождения дитя. Кети Топурия выступает за осознанное родительство и готовность уделить детям время.

Поп-дива надеется на свои силы и способности женского организма. Сейчас артистке всего 36. Кети Топурия знает людей, которые без проблем рожали и в 50, и даже в 60 лет.

Брюнетка воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию и двухлетнего сына Адама. Певица произвела на свет наследницу в 29 лет. Сейчас звезда считает, выбрала идеальный возраст для своих первых родов. Кети Топурия не была готова к ответственному материнству в юности.

По словам светской львицы, врачи советуют рожать до 40 из-за особенностей репродуктивного характера. Отказываться от беременности из-за рисков Кети Топурия не намерена. Она полагает, что все получится как надо.

24 июня 2023, 15:42
Кети Топурия. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией

Актриса Наталья Бардо.
Писатель, общественный деятель Ирина Хакамада.
Певец, композитор Дмитрий Маликов и его супруга Елена.
Вокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия.
Певица Ани Лорак.
Телеведущая Елена Летучая.
Актриса Анна Михалкова.
Певец, первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
Телеведущая Марина Ким.
Юморист Павел Воля и ведущая Ляйсан Утяшева.
Актриса Юлия Пересильд.
Актер Игорь Верник.

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