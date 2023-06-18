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Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд

Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд
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Джонни Депп выиграл через суд денежную компенсацию от своей бывшей жены Эмбер Херд.

Скандальная история семьи голливудского актера Джонни Деппа разворачивалась на глазах у миллионов поклонников несколько лет. Драма развернулась в звездной семье после того, как жена обвинила Деппа в рукоприкладстве и подала в суд.

Однако Депп не растерялся и написал встречный иск в суд, который и выиграл. Актер также утверждал, что Херд была не такой уж паинькой и на самом деле это она поколачивала его. В итоге суд возбудил дело против Эмбер Хердо и обвинил ее в клевете против любимого миллионами актера. За это суд заставил бывшую жену звезды "Пиратов Карибского моря" выплачивать своему бывшему мужу денежную компенсацию.

Как стало известно, на деньги от бывшей жены у Джонни Деппа есть вполне конкретные планы. Актер заявил, что намерен раздать в благотворительные фонды вырученные через суд средства. Речь идет о сумме в миллион долларов, которая пойдет на содержание нуждающихся детей.

Напомним, Джонни Депп потерял репутацию после скандала с Эмбер Херд. Голливуд объявил звезде фильма "Пираты Карибского моря" настоящий бойкот и разорвал контракты.

Недавно на фестивале в Каннах публика приветствовала Джонни Деппа семиминутными овациями, что означало его полную реабилитацию.

18 июня 2023, 08:20
Джонни Депп. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
TMZ✓ Надежный источник

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