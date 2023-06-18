Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл через суд денежную компенсацию от своей бывшей жены Эмбер Херд.

Скандальная история семьи голливудского актера Джонни Деппа разворачивалась на глазах у миллионов поклонников несколько лет. Драма развернулась в звездной семье после того, как жена обвинила Деппа в рукоприкладстве и подала в суд.

Однако Депп не растерялся и написал встречный иск в суд, который и выиграл. Актер также утверждал, что Херд была не такой уж паинькой и на самом деле это она поколачивала его. В итоге суд возбудил дело против Эмбер Хердо и обвинил ее в клевете против любимого миллионами актера. За это суд заставил бывшую жену звезды "Пиратов Карибского моря" выплачивать своему бывшему мужу денежную компенсацию.

Как стало известно, на деньги от бывшей жены у Джонни Деппа есть вполне конкретные планы. Актер заявил, что намерен раздать в благотворительные фонды вырученные через суд средства. Речь идет о сумме в миллион долларов, которая пойдет на содержание нуждающихся детей.

Напомним, Джонни Депп потерял репутацию после скандала с Эмбер Херд. Голливуд объявил звезде фильма "Пираты Карибского моря" настоящий бойкот и разорвал контракты.

Недавно на фестивале в Каннах публика приветствовала Джонни Деппа семиминутными овациями, что означало его полную реабилитацию.