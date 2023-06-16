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Пятница 16 июня

21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына-инвалида Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек
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"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности

"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности
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Айза-Лилуна Ай, более известная как бывшая жена рэпера Гуфа, сообщила о череде несчастий.

38-летняя блогерша Айза-Лилуна Ай постоянно на связи со своими подписчиками в популярных социальных сетях. Она рассказывает поклонникам практически обо всем, что с ней происходит, даже о самых незначительных случаях. Но сегодня с ней произошло такое, чем она не могла не поделиться..

Айза рассказала фанатам о череде странных ситуаций. Сначала, по словам блогерши, в ее жилище отключилось электричество. Затем произошел инцидент в туалете. "Взорвался унитаз", – сообщила бывшая жена Гуфа. Но это не единственный момент, когда она подверглась опасности. Также у Айзы вымогали деньги. Мол, злоумышленники угрожали.

При этом непохоже, что Айза крайне взволнована произошедшем, ведь она, являясь довольно эмоциональным человеком, не стала рассказывать подробности. "Треш и кринж", – коротко высказалась мать двоих детей о несчастьях.

Ранее Айза раскритиковала певицу Славу, которая имела неосторожность в нетрезвом виде высказаться о покинувших Россию артистах. По мнению блогерши, знаменитость не заслуживает поддержки за сказанное, поскольку была в состоянии опьянения. Слова популярной блогерши приводили "Дни.ру".

16 июня 2023, 21:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Feel good with Aiza"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Айза Анохина поделилась секретами красоты

Айза Анохина лично поприветствовала гостей.
Владелица салона красоты собрала все свои любимые средства в один набор.
Уже не один год Айза Анохина успешно продвигает собственный бизнес.
В программе вечера был мастер-класс по укладке и макияжу.
Праздничный торт для гостей Айза разрезала лично.

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