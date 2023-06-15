"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу

Звезда российского кино Юлия Меньшова попала в щекотливую ситуацию.

Аномальная летняя жара на Урале, в Сибири и центральной России все больше становится похожа на норму. Каждый год города бьют температурные рекорды, поэтому российская актриса Юлия Меньшова решила поднять эту важную проблему в своем ютуб-шоу "Сама Меньшова".

На съемках программы Меньшова задалась вопросами, сколько на самом деле нужно потреблять жидкости в сутки, как вода может усугубить течение кишечной инфекции у детей и многое другое. Меньшова побеседовала с врачом Алексеем Водовозовым и обсудила с ним все нюансы.

По словам врача, качество современной воды очень сильно зависит от способа и степени ее очистки. Он заверил: лучше всего пить очищенную промышленным путем воду. Новость заметно озадачила Юлию Меньшову. Звезда призналась, что использовала другие методы.

"Убейте меня теперь – все детство моих детей у меня был отдельный графин, в котором лежала серебряная ложка. Я считала, что я очень дезинфицирую воду тем, что у меня там лежит серебряная ложка", – обратилась к врачу Юлия Меньшова.

По словам медика, если бы в графине стояла серебряная пластина, она могла бы обеспечить определенную ионизацию. На самом деле промышленные способы дезинфекции воды срабатывают гораздо лучше, поэтому серебряная ложка может чуть улучшить ситуацию и точно хуже не сделает. Такой вердикт выбил Меньшову из колеи, ведь ее способы очистки воды оказались неактуальны.