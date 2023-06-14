Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Среда 14 июня

18:40"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 18:30Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном 18:20Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру 18:00Валдис Пельш перенес операцию – СМИ 17:40Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко 17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 16:00Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью 15:40"Почему вы так забили на себя?": Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами 15:20"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 15:00"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей 14:40Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента 14:20"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14:00"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения 13:40В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь 13:20Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру 13:00"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением 12:40В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой 12:20"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице 12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40"Он красавчик": как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко

Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко
115

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина объяснила, почему замужние женщины обращаются к ней за советом.

На протяжении почти 20 лет Ксения Бородина ведет шоу о любви, обсуждает отношения участников скандального проекта, дает им советы и так далее. Телезрители, наблюдая за тем, как ведущая помогает решить конфликтные ситуации, нередко сами обращаются к ней за помощью, спрашивают, как поступить в той или иной ситуации.

Например, недавно Бородина в очередной раз пообщалась в популярной соцсети с поклонниками. Те завалили Ксению вопросами, касающиеся их личной жизни. Телезвезда неустанно отвечала фанатам, пока не наткнулась на вопрос злопыхателя. "Почему у вас спрашивают, как поступить с мужем в разных ситуациях? У вас у самой нет [мужа]", – написал подписчик.

Бородина объяснила это своим жизненным опытом. Мол, была замужем два раза и прошла непростой путь в отношениях. "Со мной в браке были больше шести лет", – отметила ведущая "Дома-2". По мнению Ксении, развод не является показателем того, что с женщиной что-то не так. "Это показатель того, что она здорова, потому что дорожит своей психикой", – жестко ответила знаменитость.

Фото: соцсети

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем – за бизнесменом Юрием Будаговым и блогером и предпринимателем Курбаном Омаровым. От каждого мужа телезвезда родила по дочери.

14 июня 2023, 17:40
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса

По теме

Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах

"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику
Анастасии Волочковой пообещали помочь. Анастасия Волочкова не стыдится того, что любит выпить, и не боится предстать перед публикой подшофе.

Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном

Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном
Кажется, наследник пойдет по стопам Джигана. 37-летний рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, очень хотел обзавестись сыном, и в 2020 году его мечта исполнилась.

Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру

Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру
Супруга Павла Прилучного продемонстрировала изящные формы. Весной 27-летняя Зепюр Брутян подарила своему супругу Павлу Прилучному сына.

Валдис Пельш перенес операцию – СМИ

Валдис Пельш перенес операцию – СМИ
Незадолго до этого Валдис Пельш говорил, что он на плановом обследовании. 13 июня в СМИ растиражировали тревожную новость о том, что российский телеведущий Валдис Пельш якобы экстренно попал в больницу с нарушениям ритма сердца.

Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах

Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах
Ксения Бородина пока так и не построила личную жизнь после развода с Курбаном Омаровым. Что ей мешает, рассказал парапсихолог. Парапсихолог Сергей Полушкин составил краткий портрет Ксении Бородиной и ее взаимоотношений с мужчинами и пришел к выводу, что у нее постоянно будут рушиться отношения.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 13/06Втр"Он красавчик": как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 13/06ВтрВ обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях