Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина объяснила, почему замужние женщины обращаются к ней за советом.

На протяжении почти 20 лет Ксения Бородина ведет шоу о любви, обсуждает отношения участников скандального проекта, дает им советы и так далее. Телезрители, наблюдая за тем, как ведущая помогает решить конфликтные ситуации, нередко сами обращаются к ней за помощью, спрашивают, как поступить в той или иной ситуации.

Например, недавно Бородина в очередной раз пообщалась в популярной соцсети с поклонниками. Те завалили Ксению вопросами, касающиеся их личной жизни. Телезвезда неустанно отвечала фанатам, пока не наткнулась на вопрос злопыхателя. "Почему у вас спрашивают, как поступить с мужем в разных ситуациях? У вас у самой нет [мужа]", – написал подписчик.

Бородина объяснила это своим жизненным опытом. Мол, была замужем два раза и прошла непростой путь в отношениях. "Со мной в браке были больше шести лет", – отметила ведущая "Дома-2". По мнению Ксении, развод не является показателем того, что с женщиной что-то не так. "Это показатель того, что она здорова, потому что дорожит своей психикой", – жестко ответила знаменитость.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем – за бизнесменом Юрием Будаговым и блогером и предпринимателем Курбаном Омаровым. От каждого мужа телезвезда родила по дочери.