СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина до сих пор находится в больнице.

Вся Россия вот уже несколько дней молится о выздоровлении 84-летней любимой российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

5 июня стало известно о ее госпитализации с подозрением на инсульт. Отмечалось, что актриса жаловалась на сильную головную боль и непроизвольные движения рук.

Позже информацию опровергли. Утверждалось, что актриса всего лишь планово обследуется. Однако вскоре стало понятно, что Шукшиной действительно плохо, и она находится в реанимации. Из открытых источников стало известно, что у Шукшиной инфаркт головного мозга.

Сегодня появились тревожные новости о состоянии звезды. По данным телеграм-канала Mash, Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже из-за развившейся сердечной недостаточности. Кроме того, в публикации интернет-канала сообщается, что медики установили Лидии Федосеевой-Шукшиной электрокардиостимулятора.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии, но есть позитивная динамика. Об этом журналистам рассказывала дочь актрисы Ольга Шукшина. Именно она постоянно находилась рядом с матерью в течение всей госпитализации.

Стоит отметить, что в последнее время о Лидии Федосеевой-Шукшиной упоминали в основном лишь в контексте каких-либо скандалов, связанных с ее семьей и личной жизнью. Поклонники неодобрительно обсуждали ее отношения с Бари Алибасовым и обвиняли в чрезмерной откровенности и распущенности. Кроме того, внутри семьи Федосеевой постоянно происходили склоки из-за квартир.