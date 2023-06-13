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Вторник 13 июня

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"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной

"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной
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Поклонники обсуждают личную жизнь Полины Гагариной после всплывших в Сети снимков с незнакомцем.

В 2021 году знаменитая певица развелась со своим супругом Дмитрием Исхаковым и с тех пор находится в статусе свободной женщины. По крайней мере, каких-либо заявлений о новых отношениях она не делала. Однако на днях в Сеть попали занимательные фотографии, на которых Полина Гагарина идет по улице за руку с молодым человеком.

Поклонникам сразу стало интересно, кто этот незнакомец. Позже в СМИ появилась информация о том, что спутник артистки – участник ее танцевального коллектива Станислав Миков. Из-за той самой фотографии, на которой певица держит за руку парня, многие окрестили его предполагаемым возлюбленным.

Особенно преданные фанаты наверняка возрадовались: мол, неужели Полина Гагарина после развода обрела счастье? Однако ликовать, кажется, пока рано. Светский сплетник Антон Суворкин в своем новом видео раскрыл некоторые неприятные факты о молодом человеке. Во-первых, по его словам, Станислав Миков не свободен.

"Оказалось, что танцор женатый", – сказал блогер.

Более того, он показал публикацию супруги предполагаемого возлюбленного певицы, в котором она просит оставить ее в покое и утверждает, что сейчас не готова обсуждать свою семью, так как "это личное". Комментария от самой певицы на этот счет пока не было. Стоит отметить, что недавно Полину Гагарину ловили в компании другого мужчины, и с ним ей тоже приписывали роман.

13 июня 2023, 15:00
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube-канал Anton S Live• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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