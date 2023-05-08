"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь

Анастасия Волочкова убежала на моря.

Артистка обожает отдыхать на Мальдивах. В Москве в этом году очень холодный май, видимо, поэтому Анастасия Волочкова решила не мерзнуть, а отправиться в теплые края. По словам звезды, отпуск обошелся ей в три миллиона рублей.

Балерина не любит экономить на себе, поэтому не скупится на лучшие виллы и локации. При этом некоторые считают, что балерина на самом деле сидит в Москве, а снимки, которые она публикует в социальных сетях, сделаны еще в январе этого года во время прошлого отпуска.

Анастасия Волочкова активно доказывает, что на самом деле пребывает на Мальдивах, поэтому публикует в запрещенной социальной сети с картинками множество кадров, порой даже в слишком откровенном виде. На этот раз укатившая из России балерина выставила перед людьми голую грудь. Соски Волочкова предусмотрительно закрыла эмодзи.

"На лицо тоже дельфина надо было", "Как говорится, тут или крестик снимите или трусы наденьте", "Мать, ты че, совсем ку-ку?", "Может ей кто-нибудь скажет, что ей уже 50+, и пора ума набраться, а не выставлять свою креветку", – написали в комментариях недовольные.

Впрочем, всем ненавистникам Анастасия Волочкова уже ответила накануне. Балерина опубликовала обращение, в котором посоветовала всем завистникам, сидящим в своих трущобах, понять свою пятую точку и пойти в зал. По ее словам, она живет так, как хочет, и счастлива.