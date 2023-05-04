"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской

Что стало с мужем Елизаветы Боярской?

Крепкие браки в мире отечественного шоу-бизнеса – явление довольно редкое. Наследница знаменитого "мушкетера" вместе с супругом уже больше десяти лет. Кажется, что в их семье царит мир и гармония. Однако на днях стало известно, что жизнь Елизаветы Боярской и Максима Матвеева подпортил развод.

Как рассказала сама звезда, ее имя оказалось замешано в мошеннической схеме, которая разводила людей на деньги. Тогда актриса обратилась к своим поклонникам с просьбой не верить сообщениям с просьбами о финансовой помощи. Судя по всему, это событие не сильно отразилось на знаменитом семействе. К примеру, Максим Матвеев с улыбкой на лице продолжает работать, как будто этой ситуации не было.

Правда, на днях муж Елизаветы Боярской шокировал публику своим внешним видом. Вечно молодой красавчик и мечта миллиона женщин сильно сдал. Он опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором выглядит как немощный дед: он поседел, кожа покрылась морщинами, где-то видны пигментные пятна.

Как оказалось, это перевоплощение ради очередной роли актера. Причем настолько правдоподобное, что зрители картины не сразу поняли, что пред ними Максим Матвеев. А некоторые обрадовались появлению его героя.

"Только утром думала, когда уже выйдет, силы на исходе", – пишут люди в комментариях.

Сегодня артист опубликовал новые кадры своего невероятного перевоплощения. И опять перед публикой предстала хиленький дед, но очень счастливый!

"Всем доброго дня!" – подписал кадры постаревший муж Елизаветы Боярской.