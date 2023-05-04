Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение"

По пути Димы Билана! Есть шанс одержать реванш!

В 2000 году Алсу выступала на песенном конкурсе "Евровидение" от России и заняла там в итоге второе место.С тех пор ее часто спрашивают, не хотела бы она снова штурмовать этот смотр европейской самодеятельности.

"Этот вопрос мне задают довольно часто, – пояснила Алсу в эфире "Авторадио" во время шоу "Мурзилки Live". – Несколько раз и Филипп Киркоров предлагал все спродюсировать, написать песню. Но реально ли превзойти второе место? Смог, конечно, Дима Билан, но шансов очень мало. Второе место я считаю практически победой. Лично для меня, в моей карьере, это однозначно была личная победа, которую до сих пор все вспоминают, хотя прошло уже 23 года. Я бы не хотела ворошить прошлое. Это достойное место и грандиозный этап в моей жизни, и пусть остается так".

Напомним, организаторы "Евровидения" запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году из-за начала операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое решение принял организатор песенного конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС). Наша страна не будет принимать участвовать и в смотре этого года, который стартовал 25 февраля и пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле.