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Четверг 4 мая

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"Прибила": Удравшая с Козловским за границу Акиньшина избавилась от больного сына

"Прибила": Удравшая с Козловским за границу Акиньшина избавилась от больного сына
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Ужасный поступок довел Оксану Акиньшину до суда.

В последнее время знаменитую блондинку обсуждают в ключе отношений с Данилой Козловским. Весной актриса публиковала снимок из США, из-за чего поползли слухи о том, что она удрала за границу со своим новым возлюбленным. Была ли это совместная поездка, остается догадываться. Но в Америке Оксана Акиньшина пребывала в одно время с прославленным артистом, у которого, там, к слову, живет маленькая дочь.

Данила Козловский своей наследнице время уделяет, несмотря на расстояния. Чего не скажешь о его новой даме сердца. Светский сплетник Антон Суворкин раскрыл шокирующую информацию, которая досталась ему от источника. По его словам, актриса редко видится со детьми, а от больного сына Филиппа вообще избавилась.

То, что Оксана Акиньшина отдала старшего ребенка с проблемами со здоровьем родителям, стало известно давно. Однако, как рассказал Антон Суворкин, она настолько забросила наследника, что даже не высылает деньги на его содержание. Из-за этого в семье, мол, даже разгорелся скандал. Уставшие от безразличия родители блондинки подавали в суд в надежде добиться алиментов.

В итоге, как говорит сплетник, вопрос удалось урегулировать, а иск судья вернул. Пользователи в комментариях пишут, что их шокирует поведение блондинки. "Прибила меня отношением к своим детям", – рассуждают люди. Однако кто-то все-таки встал на сторону Оксаны Акиньшиной, напомнив, что у наследников есть отцы, с которых тоже нужно спросить.

4 мая 2023, 12:40
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Захомутали миллионеров: Акиньшина, Слава и другие звезды с богатыми мужьями

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com

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