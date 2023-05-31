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Среда 31 мая

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Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна

Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна
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Есть еще порох в пороховницах! Молодая возлюбленная готовится подарить Аль Пачино ребенка.

Американский таблоид TMZ сообщает о скором пополнении в семье голливудского актера. Звезда фильма "Крестный отец" готовится снова стать папой на девятом десятке лет. Возлюбленная моложе артиста на 54 года, пишет VSE42.RU. Аль Пачино закрутил с ней роман в прошлом году.

Вот что значит старость в радость. ОСН передает, что, по данным источника, идет уже восьмой месяц беременности. Избранница актера — Нур Альфаллах, близкая к сфере кинематографа знойная брюнетка, предпочитающая роскошь.

Биография партнерши 83-летнего артиста насыщена фаворитами, которые по возрасту годятся ей в отцы. Аль Пачино даже старше, но проблемы в этом Нур Альфаллах, похоже, не видит.

Пятый канал напоминает, что в числе кавалеров брюнетки был даже британский певец Мик Джаггер. Девушка состояла в отношениях с рок-музыкантом, когда была достаточно юной. В целом ее привлекали довольно обеспеченные поклонники.

Между тем Аль Пачино ни разу в течение жизни не заключал официальный брак, но это обстоятельство не мешало его бурной личной жизни с многочисленными красотками. В СМИ есть информация о троих внебрачных детях артиста: сыне и двух дочерях.

31 мая 2023, 16:40
Аль Пачино. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
TMZ• Требует проверки

Фоторепортаж

Лучшие роли Аль Пачино

"Крестный отец" (1972), после выхода которого молодой Аль Пачино проснулся знаменитым
В фильме "Адвокат дьявола" (1997) Аль Пачино сыграл вместе с будущей звездой "Матрицы" Киану Ривзом
В фильме "Донни Браско" (1997) Аль Пачино предстал в образе стареющего мафиози
В фильме "Бессонница" (2002) партнером Пачино по площадке был другой культовый актер - Робин Уильямс
В фильме "Море любви" (1989) Аль Пачино играет детектива Фрэнка Кэллера, который ищет серийного убийцу
В "Венецианском купце" (2004) Аль Пачино показал, как легко ему даются не только роли в криминальных фильмах, но и работы в экранизациях пьес Шекспира
Аль Пачино показал себя в роли скандального продюсера, представшего на суде за убийство актрисы в фильме "Фил Спектр" (2012)
В фильме "Запах женщины" (1992) Пачино стал слепым полковником разведки Фрэнком Слэйдом
Великий актер проявил себя и в сериалах, один из которых - "Ангелы в Америке" (2003)

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