"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры

Певица Ирина Салтыкова публично пояснила, почему поклонники еще не скоро увидят ее вместе с мужчиной.



Героиней нового выпуска шоу "Звезды сошлись" стала певица Ирина Салтыкова. В ходе программы она рассказала о том, почему же пресса не пишет о ней в ключе романтических отношений.

Оказывается, причиной этому является поведение самой Ирины. Она просто-напросто предпочитает оставаться в одиночестве. Гостям студии Салтыкова поведала, что отказалась как от интимных отношений, так и от обычных. И все – ради карьеры.

Уверена Ирина Салтыкова в том, что подобный целибат позволит ей избежать сплетен и пересуд, сохранить душевное спокойствие и, тем самым, эффективнее сосредоточиться на продуктивной работе.

Есть только одна проблема: потребности организма, с которыми бывает тяжело справляться.

"Природу не обмануть. Когда гормоны играют, хочется с утра до ночи", – поделилась пикантным фактом 57-летняя Ирина Салтыкова.



Разумеется, у многих певицы возникает резонный вопрос: неужели не на кого положить глаз? Есть, ведь поклонников вокруг Ирины пруд-пруди. Если бы она пожелала того, то могла бы выйти замуж хоть завтра. Однако, этого она делать не собирается, ведь рядом с собой она хочет видеть самого лучшего мужчину, который будет превосходить ее во всем и заставит тянуться выше.

"Мужчина должен быть во всем лучше женщины. Чтобы мы, как женщины, смотрели на этот идеал и стремились к нему", – замечталась Ирина Салтыкова.