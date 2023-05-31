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"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры

"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры
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Певица Ирина Салтыкова публично пояснила, почему поклонники еще не скоро увидят ее вместе с мужчиной.

Героиней нового выпуска шоу "Звезды сошлись" стала певица Ирина Салтыкова. В ходе программы она рассказала о том, почему же пресса не пишет о ней в ключе романтических отношений.

Оказывается, причиной этому является поведение самой Ирины. Она просто-напросто предпочитает оставаться в одиночестве. Гостям студии Салтыкова поведала, что отказалась как от интимных отношений, так и от обычных. И все – ради карьеры.

Уверена Ирина Салтыкова в том, что подобный целибат позволит ей избежать сплетен и пересуд, сохранить душевное спокойствие и, тем самым, эффективнее сосредоточиться на продуктивной работе.

Есть только одна проблема: потребности организма, с которыми бывает тяжело справляться.

"Природу не обмануть. Когда гормоны играют, хочется с утра до ночи", – поделилась пикантным фактом 57-летняя Ирина Салтыкова.

Разумеется, у многих певицы возникает резонный вопрос: неужели не на кого положить глаз? Есть, ведь поклонников вокруг Ирины пруд-пруди. Если бы она пожелала того, то могла бы выйти замуж хоть завтра. Однако, этого она делать не собирается, ведь рядом с собой она хочет видеть самого лучшего мужчину, который будет превосходить ее во всем и заставит тянуться выше.

"Мужчина должен быть во всем лучше женщины. Чтобы мы, как женщины, смотрели на этот идеал и стремились к нему", – замечталась Ирина Салтыкова.


31 мая 2023, 10:20
Ирина Салтыкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ, "Звезды сошлись"✓ Надежный источник

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