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Вторник 30 мая

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Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником

Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником
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Балерина объяснила, что не собирается помогать бывшему избраннику.

Анастасия Волочкова уже много лет удивляет публику своим эпатажным поведением. Однако еще больше общественность будоражит насыщенная личная жизнь артистки. О бурных романах, звездных интрижках и многочисленных любовниках знаменитой блондинки буквально ходят легенды.

Одним из последних увлечений балерины стал банщик Сергей Кузнецов. Анастасия встретила мужчину несколько лет назад во время съемок телешоу "Давай поженимся". Знакомство переросло в страстный роман и совместный отдых на Мальдивах, но отношения продлились недолго. Вскоре Волочкова рассталась с возлюбленным и обвинила его в желании пропиариться на ее известном имени.

После разрыва с Анастасией Сергей женился и на время пропал с глаз публики. Однако забыть о нем общественность не успела. Недавно имя мужчины вновь прогремело на всю страну. Кузнецов угодил в громкий скандал, набросившись с кулаками на свою нынешнюю возлюбленную. Женщину госпитализировали с внутричерепным кровоизлиянием, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. А позднее стало известно, что она впала в кому. В итоге банщика отправили в СИЗО на два месяца.

Само собой, выходка Кузнецова не прошла мимо Волочковой. Однако помогать бывшему возлюбленному балерина не собирается. Отвечая на вопрос журналистов Пятого канала, звезда поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником. Знаменитая блондинка дала понять, что судьба Сергея ей давно безразлична.

"Пусть Сереже носит в тюрьму его жена. Что он с ней сделал, избил?... Это уже закрытая для меня история, просто мы общение сохранили, вот и все", – объяснила Анастасия Волочкова.

30 мая 2023, 10:00
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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