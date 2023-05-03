"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери

Ольга Кормухина долго к этому шла.

Российской певице Ольге Кормухиной 62 года. Несмотря на возраст, она выглядит молодо и привлекательно. Все благодаря насыщенной личной жизни и позитивному мышлению.

Кормухина три раза была замужем. О первых двух мужьях она говорит неохотно, считая их ошибками молодости. Первый раз певица вышла замуж в 24 года, как сама говорила, из жалости. Второй брак состоялся, когда ей был уже 31 год, но и в этот раз не повезло. На тот момент она уже была готова уходить в монастырь, настолько разочаровалась в любви.

Третий брак оказался удачным. Причем со своим тогда еще будущим мужем, гитаристом Алексеем Беловым, Ольга Кормухина познакомилась как раз в монастыре, куда приехала с подругой на церковную службу. Тогда он как раз только приехал из США и тоже был в активном поиске. Кормухина родила от мужа дочь Анатолию. Певица души не чает в наследнице и до сих пор благодарит Бога за появление в ее жизни ребенка. 2 мая дочь Кормухиной отмечает день рождения.

"Именно в этот День родилась моя дочь... Божие благословение", – написала Ольга Кормухина в своем телеграм-канале.

К публикации Кормухина добавила свою композицию "Падаю в небо".