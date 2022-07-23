"Умерла!": циничные отморозки пришибли Кормухину после скандала с "Би-2"

В последнее время рок-дива Ольга Кормухина на грани срыва. Повсюду ее подстерегают раздражители. Совсем недавно она закатила скандал из-за негативного настроя "Би-2" к спецоперации и раскритиковала творчество группы. Теперь же волнения блондинки вышли за пределы России.
В Сети звезда увидела заметку о том, что журналисты канала BBC якобы выдумали измену принца Чарльза, которая стала причиной раздора в королевской семье и могла повлиять на смерть принцессы Дианы. Шокирующая весть из недостоверного источника произвела на артистку дикое впечатление.
"Журналистика не просто умерла! Она, умирая, тащит за собою в ад все, что попадается ей на пути. Продажные, циничные и безнравственные отморозки", — выразилась Ольга Кормухина.
Те самые циничные отморозки, о которых говорится в сообщении, фактически пришибли знаменитость своей недобросовестной деятельностью. 62-летняя заслуженная артистка России чересчур восприимчива к новостям, а ведь в пожилом возрасте следует усиленно беречь нервы. Внутри звезды словно живет Дон Кихот, который так и норовит сражаться с ветряными мельницами.
Напомним, несколько дней назад Ольга Кормухина свалилась с высокой температурой в неожиданный момент. Из-за болезни ей пришлось пропустить семейное торжество — свадьбу племянника Серафима. Церемонию певица смогла посмотреть только на записях. Зато знаменитость смогла узреть настоящих ангелов.