Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки

Вокруг семьи звездной пары разгорелись нешуточные страсти

Брак Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова часто называют образцом для подражания. Супруги познакомились в далеких нулевых, когда Алексей только начинал творческую карьеру, а Юлия вовсю выступала в составе группы "Блестящие". В 2013 году влюбленные поженились и с тех пор не расставались. Несмотря на это, в Сети периодически появляются новые теории о возможном разладе в семье.

Не так давно вокруг на просторах интернета судачили о том, что союз Чумакова и Ковальчук мог дать трещину. Таролог Марианна Абравитова заявляла, якобы отношения пары стали натянутыми и потеряли искру. Однако подтверждения эти предположения не получили. Развод тяжело ранит, наверное, именно поэтому супруги остаются вместе несмотря ни на что и продолжают любить.

Впрочем, в слухи о раздоре в звездной семье верят далеко не все. В представлении некоторых сплетников Юлия Ковальчук уже давно пузатая. Недавно в Сети появились кадры с беременной женщиной, сильно напоминающей певицу внешне. Многие фанаты решили, что знаменитость ждет от мужа второго малыша. Однако эту информацию пара тоже пока не прокомментировала.

Сейчас поклонникам остается только догадываться, что на самом деле происходит в семье Юлии и Алексея. Почитателям пары приходится цепляться на каждую деталь и делать выводы по записям, опубликованным в соцсетях. Так, накануне Алексей Чумаков буквально отверг жену: вместо Юлии Ковальчук он разместил в своем блоге перед сном поэтессу Анну Егоян. На кадрах губастая фанатка беззвучно подпевает и пританцовывает в такт песне исполнителя "Довелось".

Напомним, что ранее Анна Егоян сближалась с Курбаном Омаровым. Бизнесмену приписывали роман с молодой поэтессой в разгар развода с Ксенией Бородиной.