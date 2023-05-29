Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

13:00"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей 12:40Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни 12:20Врач назвал наиболее токсичный мусор в доме 12:00"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце 11:40“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 11:20На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома 11:00Новостройки дороже "вторички" на 40% 11:00Чумаков рассказал о беременности Ковальчук 10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей

"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей
117

Елена Летучая стала героиней последнего выпуска ток-шоу Надежды Стрелец.

"Железная леди" Елена Летучая, которая несколько лет держала в страхе сферу общественного питания в России, дала интервью Надежде Стрелец. В нем, сообщают журналисты Пятого канала, женщина рассказала о том, как сильно на нее повлияла этот этап ее карьеры. В негативном, к сожалению, смысле.

Настолько рейтинговая передача требовала больших жертв: блондинке пришлось выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов. Ведь кроме огромного количества перелетов и переездов, а также постоянного недосыпа, свою роль играл также сильный стресс. Сотрудники многих заведений, кому такая проверка была не по нраву, устраивали скандалы и даже драки.

Поэтому неудивительно, что после нескольких лет сияния на экране, звезда "Ревизорро" приняла решение уйти. Причин тому было несколько: беспокойство из-за близости к антисанитарии и инфекциям, а также отношение руководства. Начальство, как призналась Елена Летучая, перестало ценить ее тяжелый вклад в проект.

К счастью, именно в тот момент времени Елена познакомилась с будущим мужем. Мужчина, обеспокоенный состоянием своей возлюбленной, окружил ее заботой и позаботился как о комфорте физическом, так и об эмоциональном. В какой-то момент времени, ему пришлось даже нанимать для Елены охрану и следить за тем, чтобы пассия не забывала отдыхать.

"Я была в таком чудовищном состоянии, все время падала в обмороки, врачи говорили мне немедленно остановиться. Я падала, муж меня все время возил окровавленную в больницы", – вспомнила Елена Летучая о том, как "Ревизорро" подкосил ее здоровье.

29 мая 2023, 13:00
Елена Летучая. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.https://www.globallookpress.com/
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Откровенные наряды Летучей и Федоровой

В театре "Геликон-опера" прошел гала-вечер, посвященный 20-летию журнала ELLE в России. Самые откровенные наряды выбрали телеведущие Лена Летучая и Оксана Федорова. Правда, звезда популярного шоу "Ревизорро" выглядела эффектно в белом платье-комбинации, а вот выбор "Мисс Россия – 2001" оказался не таким удачным
Андрей Малахов, Валерия, Ольга Орлова и Иосиф Пригожин
Андрей Малахов и Наталья Шкулева
Анита Цой, Ольга Свиблова и Сергей Цой
Дирижер Павел Сорокин, издатель ELLE Наталья Шкулева, балерина Светлана Захарова, главный редактор журнала Елена Сотникова и президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев
Валентин Юдашкин
Елена Подкаминская
Главный редактор ELLE Елена Сотникова
Лянка Грыу
Марина Александрова
Юлия Барановская
Эвелина Хромченко
Александра Попова и Ирина Тонева
Алексей Боков и Софико Шеварднадзе
Анастасия Мыскина и Анастасия Осипова
Выступление Светланы Захаровой

По теме

"Все сделали за спиной": почему Летучая отказалась вести шоу вместе с Роговым
Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала как ей удается избежать ссор с супругом Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками своими мыслями о семейных отношениях в своем личном блоге.

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце
Павел вышел на связь с поклонниками из тренажерного зала, который посетил вместе с наследником. Вот уже три года Павел Прилучный и Агата Муцениеце не живут вместе.

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли
Стало известно, как Юлия Высоцкая отреагировала на пересуды вокруг ее имени, вызванные архивными видео-записями. Имя и фамилия Юлии Высоцкой давно стали брендом в мире кулинарии.

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук
Певец Алексей Чумаков раскрыл секрет о второй беременности Юлии Ковальчук Юлия Ковальчук, одна из самых ярких и талантливых певиц России, вызвала недавно большой интерес медиа и общественности.

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле
Гостем шоу "Секрет на миллион" стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле. Вслед за Татьяной Васильевой, которая приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем студии стал музыкальный критик Сергей Соседов.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 28/05ВскРоскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 28/05ВскДочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки