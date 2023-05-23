Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках

Валерия Гай Германика стала режиссером клипа певицы То-Ма на песню "Мой космос", который поклонники увидят уже 23 мая. В пятиминутном видео уместилась большая человеческая драма. Тут все, как любит Гай Германика, знакомая по фильмам "Все умрут, а останусь" и "Школа". Правда, из-за жестокости сюжета по центральным каналам это видео вряд ли покажут.

Корреспонденту "Дни.ру" Валерия призналась, что на драматическую историю любви, рассказанную в этом смелом музыкальном видео, ее вдохновили личные переживания и истории ее подруг.

"Мы с моей съемочной группой рассказывали друг другу случаи, которые происходили в юности, истории о первой любви, и каждый что-то вспоминал, – говорит режиссер. – А потом мы скомпилировали их и получилась наша история про выпускной вечер". Это видео про подростков, которых не слышат, про чувства, которые безответны, про ревность и одиночество – про все, что так остро воспринимается в юности!..

Личные переживания самой Валерии тоже нашли отражение в этом довольно шокирующем клипе. "Однажды в дверь раздался звонок, – говорит режиссер. – Мне подруга говорит: "Лера, там стоит старик и сует в глазок деревянный пистолет". А потом сосед мне еще и дверь поджег". Правда, взаимности от юной красавицы он все равно так и не получил...

А сегодня уже первую любовь переживает старшая дочь режиссера – 15-летяя Октавиа. Она тоже была на премьера клипа в компании молодого человека. Правда, ее поступки знаменитую маму не удивляют. "Я же драматург, меня сложно удивить", – пояснила Гай Германика.