Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором

Виталина Цымбалюк-Романовская была вся в клочьях.

Украинская пианистка и бывшая жена российского актера Армена Джигарханяна прославилась на всю Россию после участия в десятках ток-шоу, посвященных ее скандальному расставанию с легендарным супругом. Но несмотря на всю грязь, которую на нее вылила общественность, Цымбалюк-Романовская сумела сохранить образ утонченной и женственной леди, не потерявшей лица и имиджа.

Виталина Цымбалюк-Романовская активно ведет свои соцсети и откровенно общается с поклонниками, рассказывая о себе. Первое мая она провела в стародачном поселке в Одинцовском округе Подмосковья Николина Гора. Местечко на 22-м километре Рублево-Успенского шоссе так полюбилось Виталине, что она провела там целую фотосессию.

"Первое мая на Николиной горе! С праздником!" – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

На фото она предстала в теплой жилетке в меховых клочьях стоя под старым деревянным забором. Лицо Виталины было настолько румяным и сияющим от свежего воздуха, что на снимках казалось кроваво-красным. Волосы пианистки игриво растрепал ветер во время продолжительной прогулки. Поклонники отметили, что Цымбалюк-Романовская как всегда прекрасна и хороша словно неземной ангел.