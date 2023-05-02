Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина

Без слез смотреть нельзя на эти кадры.

Не стало Валентина Юдашкина. Он готовился отметить 60-летие, планировал представить юбилейную коллекцию, но у судьбы были иные планы.

Последние семь лет Валентин Юдашкин боролся с раком правой почки. Коварная болезнь превратила некогда энергичного модельера в немощного старичка. Впрочем, кутюрье не опускал руки, не сдавался, а старался наслаждаться каждым прожитым днем.

В последний раз он выходил на подиум 26 июня 2022 года, когда своим показом на Парящем мосту в Зарядье закрывал Московскую неделю моды. Поддержать маэстро и оценить его коллекцию Haute couture пришли тогда Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Таисия Повалий и Валерия. Хотя многие гости показа интересовались не столько отделанные камнями, пайетками и золотым шитьем роскошные платья, сколько внешний вид прославленного модельера. Он был уже совсем плох.

Рядом с ним была целая команда помощников – ему промокали рот салфеткой, подавали воду. Да и красавица-жена Марина, с которой кутюрье был более 30 лет, всю себя посвятила больному Валентину. Она трогательно вела его за руку и делала все, чтобы каждый прожитый день Юдашкина была наполнен радостью и смыслом..

Напомним, страшный диагноз "рак" Юдашкин узнал в 2016 году. Модельер признавался, что был раздавлен новостью, потрясен и подавлен – он даже хотел отказаться от лечения. К счастью, родные настояли на всех необходимых процедурах. Но все равно появились метастазы в голове... Утром 2 мая 2023 года его не стало.

А видео сохранило его последнее появление на публике, где он молча машет всем рукой и словно бы прощается.