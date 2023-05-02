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Вторник 2 мая

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"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот

"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот
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Певица обратилась к поклонникам после слухов о беременности

Сегодня союз Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одним из самых крепких и красивых на российской сцене. Но несмотря на популярность, частная жизнь пары во многом остается тайной за семью печатями. Супруги не рассказывают о личном, не показывают публике свою единственную дочь и никогда не комментируют многочисленные сплетни.

В последнее время вокруг звездной семьи особенно активно ходят слухи. Все они связаны с возможной беременностью артистки. "Экспресс газета" пишет, что, если верить сплетням, звезда "скоро станет мамой во второй раз". Не так давно в Сети всплыли кадры с женщиной, очень похожей на миниатюрную любимицу публики. Героиня снимков посетила магазин в компании маленькой девочки и засветила якобы беременный живот.

Пока народ гадал, имеют ли кадры отношение к певице, та продолжала хранить молчание. Юлия Ковальчук никак не отреагировала ни на слухи, ни на поздравления поклонников. А накануне звезда удивила публику и перестала скрывать живот. Только вот оказался он не таким, каким его ожидали увидеть многочисленные фанаты.

Экс-вокалистка "Блестящих" поздравила подписчиков с 1 Мая и поделилась снимком с концерта. На фото Юлия Ковальчук предстала в черном платье по фигуре и с абсолютно плоским животом. Возможно, таким образом знаменитость решила опровергнуть сплетни о грядущем пополнении в семье. Однако нельзя исключать, что снимок может оказаться архивным.

2 мая 2023, 10:40
Юлия Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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