"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот

Певица обратилась к поклонникам после слухов о беременности

Сегодня союз Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одним из самых крепких и красивых на российской сцене. Но несмотря на популярность, частная жизнь пары во многом остается тайной за семью печатями. Супруги не рассказывают о личном, не показывают публике свою единственную дочь и никогда не комментируют многочисленные сплетни.

В последнее время вокруг звездной семьи особенно активно ходят слухи. Все они связаны с возможной беременностью артистки. "Экспресс газета" пишет, что, если верить сплетням, звезда "скоро станет мамой во второй раз". Не так давно в Сети всплыли кадры с женщиной, очень похожей на миниатюрную любимицу публики. Героиня снимков посетила магазин в компании маленькой девочки и засветила якобы беременный живот.

Пока народ гадал, имеют ли кадры отношение к певице, та продолжала хранить молчание. Юлия Ковальчук никак не отреагировала ни на слухи, ни на поздравления поклонников. А накануне звезда удивила публику и перестала скрывать живот. Только вот оказался он не таким, каким его ожидали увидеть многочисленные фанаты.

Экс-вокалистка "Блестящих" поздравила подписчиков с 1 Мая и поделилась снимком с концерта. На фото Юлия Ковальчук предстала в черном платье по фигуре и с абсолютно плоским животом. Возможно, таким образом знаменитость решила опровергнуть сплетни о грядущем пополнении в семье. Однако нельзя исключать, что снимок может оказаться архивным.