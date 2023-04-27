"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян

Юлия Ковальчук давно не светилась в России.

Много вопросов появилось у россиян к жизни блондинки. Уже довольно долгое время она публикует контент в социальных сетях на из родной страны, а из-за рубежа. Артистка примерно с января обосновалась в Испании, а поклонники тем временем интересуются: когда же домой? Однако Юлия Ковальчук не отвечает на подобные вопросы.

Интересно, что муж певицы на родине мелькает: устраивает туры, дает интервью. И, безусловно, получает за свою работу деньги. При этом, судя по социальным сетям, его супруга в Европе не работает. Все ее время, кажется, уходит на прогулки и вкусную еду. Даже одна из подписчиц недавно пожаловалась в комментариях на то, что блондинка слишком часто выкладывает "какой-то бред про Испанию".

На просторах Интернета пользователи уже стали предполагать, что Юлия Ковальчук, ее муж и ребенок перебрались в Европу с концами. Алексей Чумаков, мол, ездит в родные края на заработки, а его супруга припеваючи живет за границей на деньги россиян.

"Зарабатывает ее супруг денежки, чтобы в Испании беззаботно отдыхать. Так правильно, ее в России ничего не держит. Популярность давно закончилась." – пишут люди в комментариях.

Впрочем, это всего лишь предположения народа. Как на самом деле обстоят дела, знает только звездное семейство. Но стоит отметить, что накануне певица сообщила поклонникам, что к ней за границу наконец-то приехал муж, который, к слову, еще недавно появлялся на радио в России. Может быть, поклонники дождутся, и Юлия Ковальчук объяснится перед ними.