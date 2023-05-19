Какая судьба ждет Джонни Деппа после развода и судов с Эмбер Херд

Джонни Депп вышел сухим из воды после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Однако на какое-то время актер ушел в тень.

Во время жарких разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд многие поклонники встали на сторону голливудского актера и не поверили в обвинения его бывшей жены. Однако репутация звезды "Пиратов Карибского моря" все же оказалась подмочена, и голливудский актер на время ушел в тень. Многие продакшены отказались от работы с ним, и Депп попал в сеть так называемой культуры отмены.

Поклонники задаются вопросом, что же ждет Джонни Деппа после триумфального возвращения? Первая за три года кинолента с его участием "Жанна Дюбарри" получила ошеломительный успех на Каннском кинофестивале, сообщает Пятый канал. Зрители аплодировали актеру на протяжении долгих семи минут. Это означало полную победу Деппа во всех смыслах, поддержку со стороны поклонников и коллег. Это при том, что сам фильм показался критикам слабым по уровню.

Кинокритик Сергей Сычев уверен, что Джонни Деппу нужно максимально срочно сняться в крупной киноленте для закрепления состоявшегося успеха. Такой проект однозначно будет продуктивным, так как скандальная слава Деппа за последние годы сделает свое дело. А культура отмены не бесконечна, уверен критик.