Сгорел очень быстро: 59-летнего Джонни Деппа настигла смерть из-за внезапной болезни

Печальное известие поступило о Джонни Деппе.

Казалось, что в жизни звезды "Пиратов Карибского моря" наступила белая полоса. Суд с бывшей женой наконец-то выигран, контракты на новые роли вернулись... Но весьма неожиданно 59-летнего настигла смерть.

Знаменитый актер потерял своего близкого друга и соавтора Джеффа Бека, с которым еще прошлым летом гастролировал по городам и, как отмечается в прессе, приятели за это время сблизились еще больше. 78-летний британский гитарист скончался из-за внезапной болезни, правда, детали не раскрываются.

Известно, что недуг внезапно поразил музыканта и стал стремительно развиваться. В итоге артист сгорел очень быстро – буквально за пару недель. К счастью, умирал он не в одиночку. Со своим другом Джонни Депп был рядом до последнего его вздоха: как пишет РИА ФАН, он и другие рок-звезды находились у постели Джеффа Бека все время и в душе надеялись, что он пойдет на поправку. Однако чуда не произошло.

Источник, раскрывший детали прессе, отметил, что смерть близкого друга сильно отразилась на актере. "Он опустошен и все еще переваривает эту новость", – описал состояние звезды "Пиратов Карибского моря" знакомый с ситуацией человек. Сам Джонни Депп пока хранит молчание в социальных сетях и не дает комментариев на эту тему, видимо, переживая горькую утрату.