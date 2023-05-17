На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну

Лента новостей

Среда 17 мая

14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето? 02:05В каком возрасте делать ринопластику? 00:12Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык 22:13"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами 21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста 18:24"Нам повезло": артисты Васильев и Таранник о долгих семейных отношениях 17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
82

Бывает, что похоронили человека и забыли. А вот с могилой легендарной Ирины Антоновой все иначе. О чем и рассказали на Новодевичьем кладбище столицы.

98-летняя Ирина Антонова – заслуженная деятель искусств, президент Пушкинского музея, попала в больницу с инсультом, а после у нее обнаружили коронавирус. Умерла она под аппаратом ИВЛ от ковида и ряда сопутствующих заболеваний вечером 30 ноября 2020 года.

Церемония прощания в музее была закрытой, посторонних туда не пустили. А после кремации урну с прахом Антоновой установили в колумбарии Новодевичьего кладбища рядом с урной мужа Евсея Ротенберга (один из крупнейших отечественных специалистов по истории и теории западноевропейского изобразительного искусства) и матери Иды Хейфиц. Они, как и сама Ирина Александровна, были долгожителями. Супруг легенды музейного мира прожил 91 год, а мама – больше 100.

Сегодня место их упокоения всегда утопает в цветах, чем могут похвастаться далеко не все покойные звезды театра, музыки и кино. "Люди приходят поклониться праху Ирине Антоновой каждый день, – рассказали на Новодевичьем кладбище. – Так же много посетителей бывает только на могилах Хворостовского, Гурченко и Этуша. Возле ее урны с прахом всегда много букетов, корзин, венков. Это говорит о том, сколько добра она сделала людям при жизни и как чтут ее, как уважают по сей день".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Новодевичье кладбище, напомним, это самый престижный в стране погост. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Николай Гоголь, Никита Хрущев, Галина Волчек и Олег Табаков.

17 мая 2023, 14:15
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова

Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня накануне появилась на открытии кинофестиваля в Каннах. Как бы ни ругали телеведущую за пристрастие к сомнительным ретритам и прочим альтернативным методам самопознания, но только она может похвастаться регулярными выходами на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери

Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери
Анжелика Варум выглядит так свежо, что ей не за что не дашь 53 года. Анжелика Варум не часто радует своих поклонников семейными фотографиями.

Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной

Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной
Вероника Степанова объяснила, почему отношениям браку певицы с фотографом пришел конец. Вот уже три года Полина Гагарина в разводе со вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца

До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
Залман Шифрин – российский и израильский писатель, бухгалтер, мемуарист, отец артиста Ефима Шифрина. В 1993 году (за два года до смерти) он репатриировался в Израиль. Его трогательное прощальное письмо знаменитый сын получил лишь много лет спустя... "В больнице Рамат–Гана, на желтом банковском листке, он написал письмо, переданное мне уже после его смерти", – сообщил Шифрин.

Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом

Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян показала общение детей с малышом. Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая совсем недавно впервые стала матерью, теперь проводит больше времени в социальных сетях.

Выбор читателей

16/05ВтрПочему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 16/05ВтрДиабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 16/05ВтрЛолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 16/05ВтрГосподи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 15/05ПндВместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 15/05ПндМужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста