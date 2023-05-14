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Кто на самом деле двойник Киркорова

Кто на самом деле двойник Киркорова
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Одобренный двойник Филиппа Киркорова прервал молчание.

С начала года поп-король отечественной эстрады успел уже дважды сменить имидж. В начале 2023-го он предстал перед поклонниками посвежевшим и помолодевшим, из-за чего сплетники зашептались о пластических операциях. Филипп Киркоров стал белокурым, морщины и усталость на его лице исчезли, да и фигура превратилась в более подтянутую.

Позже поп-король вновь изменился внешне. Вот только не в сторону омоложения. Как отмечают поклонники, выкрасив волосы в седой оттенок и отрастив бороду, он прибавил себе лет десять. "Что за старик? Похож на Санту Клауса", – пишут россияне на просторах Интернета.

Но о внешних преображениях звезды судачат не только с точки зрения качества. Поклонники стали задаваться вопросом: а действительно ли им показывают настоящего Филиппа Киркорова? Уж настолько он стал неузнаваем! Более того, фанаты стали подозревать, что и на концертах выступает его двойник. "Голос не его. И вообще никакой похожести", – писали на странице артиста люди.

На этот счет даже шутили знаменитости. К примеру, Алексей Воробьев в рамках шоу "Маска" выдвинул теорию: мол, в кресле жюри на самом деле сидит дублер музыканта, а сам он уже где-то далеко.

"А Филипп уехал на какой-то остров, наслаждается там жизнью и смотрит шоу", – говорил певец.

Впрочем, в России есть человек, который с легкостью может заменить поп-короля, если это потребуется. Это двойник Алексей Егожинский, который знаком с артистом, одобрен им лично и уже много лет примеряет на себя его образ. И, стоит отметить, что они поразительно похожи! Говорят, что несколько лет назад официальный дублер даже заменил музыканта во время выступления в Кремле, таким образом устроив для гостей эффектный номер.

Филипп Киркоров с двойником. Фото: Социальные сети

Вот только в разговоре с журналистом издания "Царьград" Алексей Егожинский заверил, что разговоры о том, что поп-короля подменяют на мероприятиях, всего лишь слухи: мол, его масштабные шоу не по силам кому-либо повторить. Да, и нет на то необходимости. По словам дублера, экс-супруг Примадонны даже лично участвовал в создании новой версии "Иронии судьбы", хотя незадолго до съемок перенес операцию.

Сам музыкант не так давно тоже поставил точку в слухах о том, что вместо него выводят в свет другого человека.

"Нет у меня двойников, тройников!" – эмоционально заявил в своем микроблоге Филипп Киркоров.

14 мая 2023, 20:29
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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