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Суббота 13 мая

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Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном

Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном
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Любовь Успенская поделилась неожиданными подробностями своей жизни.

Любовь Успенская, даже на пороге 70-летия продолжает активно работать, выпускает новые песни, успешно сотрудничает с молодыми артистами и даже начала читать рэп. Но недавно, знаменитая певица и актриса поделилась шокирующими откровениями о случае, произошедшем в ее молодости.

Как оказалось, Любовь Успенская находилась Нью-Йорке во время убийства Джона Леннона. Легендарному артисту на тот момент было всего 40 лет.

Артистка вспомнила подробности того ужасного события. Любовь Залмановна находилась в ресторане, как услышала звуки полицейских сирен и увидела проносящиеся мимо машины скорой помощи. И потом певица поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона, труп которого находился буквально в 100 метрах от Успенской. Других деталей трагического происшествия Любовь Успенская рассказать не смогла.

Такими пикантными подробностями своей жизни певица поделилась в подкасте "Неформат". В гости она пришла со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, в которой видит свою преемницу. Девушка уже изрядно оттюнинговала свою внешность, не уступая в этом звездной матери, и взяла сценический псевдоним Pacha Tati. Пока никаких значимых успехов в пении Татьяна не добилась.

13 мая 2023, 17:07
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

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