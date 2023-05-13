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Суббота 13 мая

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Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"

Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"
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Театральная постановка "Ничего не бойся, я с тобой", на песни группы "Секрет" бьет все рекорды.

Музыкальный спектакль "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим хитом театральной России. И это справедливо! С момента премьеры прошло менее пяти, а спектакль посетили уже почти 350 000 человек, что стало абсолютным рекордом в театральном мире.

Мюзикл основан на песнях известной российской группы "Секрет". В нем рассказывается о молодой паре, пытающейся понять и найти свое место в мире, о преодолении препятствий и о любви, которая переживает все трудности и остается сильной в любых условиях.

Множество знаменитостей приходят в Театр МДМ, чтобы насладиться этим замечательным спектаклем и поделиться своими впечатлениями.

Актриса Юлия Пересильд, звезда нашумевшего фильма "Вызов", не смогла сдержать эмоций после просмотра. "Круто, легко, органично и столько любви", – поделилась впечатлениями звезда. Не обошел стороной постановку Игорь Верник. Актер отметил, что постановка его настолько растрогала и как-будто унесла в мир чудесной, самой светлой, искренней любви, которой сейчас так не хватает.

Новый мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" наделен необычной силой – он способен покорить сердца зрителей, заставить их эмоционально переживать, смеяться и плакать вместе с героями.

Сюжет мюзикла – это целая эпопея о любви, верности и дружбе. На фоне Ленинграда в 80-х годах главные герои сталкиваются с грандиозными разочарованиями и сложными выборами, вынуждены пережить самые трудные испытания. Они не привыкли сдаваться, их любовь к жизни и желание быть счастливыми сплачивают их вместе и помогают справляться со всеми трудностями.

13 мая 2023, 14:26
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

Александр Устюгов и Юлия пересильд играют влюбленных.
В фильме снялся актер Сергей Перегудов.
Съемки идут полным ходом.
Погода явно не располагала дефилировать в свадебном платье.
Актер Александр Устюгов.
Режиссер Дмитрий Светозаров.
Герои Устюгова и Пересильд смотрятся очень гармонично.
Актрису Юлию Пересильд готовят для съемки.

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