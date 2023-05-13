Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"

Театральная постановка "Ничего не бойся, я с тобой", на песни группы "Секрет" бьет все рекорды.

Музыкальный спектакль "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим хитом театральной России. И это справедливо! С момента премьеры прошло менее пяти, а спектакль посетили уже почти 350 000 человек, что стало абсолютным рекордом в театральном мире.

Мюзикл основан на песнях известной российской группы "Секрет". В нем рассказывается о молодой паре, пытающейся понять и найти свое место в мире, о преодолении препятствий и о любви, которая переживает все трудности и остается сильной в любых условиях.

Множество знаменитостей приходят в Театр МДМ, чтобы насладиться этим замечательным спектаклем и поделиться своими впечатлениями.

Актриса Юлия Пересильд, звезда нашумевшего фильма "Вызов", не смогла сдержать эмоций после просмотра. "Круто, легко, органично и столько любви", – поделилась впечатлениями звезда. Не обошел стороной постановку Игорь Верник. Актер отметил, что постановка его настолько растрогала и как-будто унесла в мир чудесной, самой светлой, искренней любви, которой сейчас так не хватает.

Новый мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" наделен необычной силой – он способен покорить сердца зрителей, заставить их эмоционально переживать, смеяться и плакать вместе с героями.

Сюжет мюзикла – это целая эпопея о любви, верности и дружбе. На фоне Ленинграда в 80-х годах главные герои сталкиваются с грандиозными разочарованиями и сложными выборами, вынуждены пережить самые трудные испытания. Они не привыкли сдаваться, их любовь к жизни и желание быть счастливыми сплачивают их вместе и помогают справляться со всеми трудностями.