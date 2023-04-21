"Незаслуженно": Пересильд оправдалась за травлю из-за присвоения звания Героя России

Юлия Пересильд считает свой долг выполненным.

Фильм "Вызов" наделал много шума в российском кинематографе, причем как положительных, так и негативных. Больше всего народ раздражает то, что актрисе Юлии Пересильд приписывают чересчур много заслуг.

Недавно в гильдии актеров заявили, что намерены обратиться в высшие структуры с просьбой присвоить актрисе Юлии Пересильд звание Героя России. Эта новость вызвала возмущение в общественности. Многие подумали, что актриса сама захотела выбить себе такое звание.

В адрес актрисы начали поступать негативные комментарии не только от рядовых граждан. Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал травлю актрисы Юлии Пересильд. По его словам, после съемок актрисы в космосе был нанесен серьезный урон всей российской космонавтике из-за того, что съемки перекраивали все графики полетов космонавтов и нарушали работу экипажа на орбите. В целом, по словам Юрчихина, вся работа в космосе была нарушена. Юлия Пересильд не стала молчать и ответила на гневные комментарии. Актриса попыталась защитить себя. Пересильд заявила, что такие обвинения звучат в ее адрес "незаслуженно".

Напомним, часть сцен фильма "Вызов" с участием Юлии Пересильд была снята на МКС. Картина стала первым профессиональным кино, снятым в космосе. В российских кинотеатрах фильм начали показывать с 20 апреля.