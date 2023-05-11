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Четверг 11 мая

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Леонид Агутин объявил об отъезде за границу

Леонид Агутин объявил об отъезде за границу
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Куда направится Леонид Агутин?

В последнее время довольно много звезд отечественной эстрады покинули Россию. Алла Пугачева с мужем, солисты "Би-2", Рената Литвинова... И это лишь малая часть этого списка. А их коллеги остались на родине и продолжают трудиться для поклонников. Леонид Агутин, несмотря на наличие жилья в США, тоже живет в Москве.

Правда, к его поступкам время от времени у публики появляются вопросы. Весной прошлого года в СМИ появилась информация о том, что сладкоголосый певец якобы эмигрировал. Об этом, к слову, рассказала светская журналистка Алена Жигалова, которая лично общается со многими звездами. В итоге музыканту пришлось опровергать эти данные.

Позже после скандала с произнесшим националистические лозунги Валерием Меладзе в Сеть слили райдер Анжелики Варум и Леонида Агутина, в котором оказался очень странный пунктик. Звезды по какой-то причине запретили съемку своих выступлений. Публика сразу задалась вопросом: что же там такое происходит, что пользоваться камерой запрещено?

В общем, народ ищет какой-нибудь повод, чтобы обвинить артиста в предательстве. На днях певец лично объявил об отъезде за границу на своей странице в соцсетях. Как оказалось, грядущей осенью он посетит Узбекистан, где даст концерт. Можно предположить, что, рассказав об этом публично, Леонид Агутин решил заранее пресечь возможные слухи.

11 мая 2023, 15:20
Леонид Агутин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Леонида Агутина✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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