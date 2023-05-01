Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган

Идеальных людей не бывает, поэтому стыдиться артисту нечего. Организмы у всех разные, да и генетика играет роль. С ранних лет Александр Буйнов стал замечать досадный недостаток, который влияет на качество жизни и порой мешает заниматься любимым делом.

Певец рассказал, что его зрение начало ухудшаться еще в школьные годы. В юности ему диагностировали близорукость и прописали очки. Артист старался избежать их ношения, даже если это могло усугубить болезнь.

Александр Буйнов был уверен, что парни в очках девушек не интересуют. Стереотип этот — курам на смех, но все-таки стал настоящей проблемой.

Сейчас, когда медицинские технологии позволяют исправить глазные проблемы, Александр Буйнов все еще носит очки. Звезда не собирается от них отказываться, ведь полезный аксессуар стал неотъемлемой частью образа.

Александр Буйнов так и не смог поднять вялый орган зрения до абсолюта, что отнюдь не помешало ему подцепить девчонок в горячие молодые годы. Певец делал небольшую коррекцию, но понял, что это пустая трата времени.

"Когда я близорукий, я очень хорошо вижу вблизи. И очень клево целоваться – ты все видишь!" – рассказал Александр Буйнов.