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Понедельник 1 мая

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Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган

Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган
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Александр Буйнов – певец, актер, телеведущий и просто красавец. Однако у него есть пикантная проблема.

Идеальных людей не бывает, поэтому стыдиться артисту нечего. Организмы у всех разные, да и генетика играет роль. С ранних лет Александр Буйнов стал замечать досадный недостаток, который влияет на качество жизни и порой мешает заниматься любимым делом.

Певец рассказал, что его зрение начало ухудшаться еще в школьные годы. В юности ему диагностировали близорукость и прописали очки. Артист старался избежать их ношения, даже если это могло усугубить болезнь.

Александр Буйнов был уверен, что парни в очках девушек не интересуют. Стереотип этот — курам на смех, но все-таки стал настоящей проблемой.

Сейчас, когда медицинские технологии позволяют исправить глазные проблемы, Александр Буйнов все еще носит очки. Звезда не собирается от них отказываться, ведь полезный аксессуар стал неотъемлемой частью образа.

Александр Буйнов так и не смог поднять вялый орган зрения до абсолюта, что отнюдь не помешало ему подцепить девчонок в горячие молодые годы. Певец делал небольшую коррекцию, но понял, что это пустая трата времени.

"Когда я близорукий, я очень хорошо вижу вблизи. И очень клево целоваться – ты все видишь!" – рассказал Александр Буйнов.

1 мая 2023, 14:55
Александр Буйнов. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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