Уже не спасти: Буйнов попал в жуткое ДТП в центре Москвы

Чрезвычайное происшествие в центре российской столицы чуть не обернулось страшной трагедией для мира отечественного шоу-бизнеса и для всех любителей хорошей музыки. Певец и композитор Александр Буйнов попал в жуткое ДТП.
К счастью, Народному артисту России удалось выжить. А вот его любимую машину, похоже, уже не спасти. Шоумен признался, что для "Волги" сегодня практически невозможно найти необходимые детали, то есть восстановить автомобиль не получится.
Всему виной – проблема с тормозами, возникшие у водителя фуры. Как рассказал сам Александр Буйнов в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, дорожно-транспортное происшествие произошло совсем недавно. В центре Москвы на повороте он увидел, как большегруз сдает назад.
Музыкант подал звуковой сигнал, чтобы второй водитель обратил внимание на помеху. Он обратил внимание – и даже затормозил. Однако когда певец начал движение, фура все равно сдала назад.
Александр Буйнов в эфире телешоу выглядел целым и невидимым, видимо, действительно, весь удар приняла на себя его машина. Увы, но ДТП с участием звезд не редкость и далеко не всегда они заканчиваются без жертв.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что звезда русских сериалов Анна Большова в аварию со смертельным исходом. Жертва ДТП скончалась на месте.