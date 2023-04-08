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Шоу-бизнес
"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов

"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов

Принц Гарри и Меган Маркл наплевали на семью.

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Принц Гарри и Меган Маркл почти сразу после замужества отказались от прав и обязанностей членов королевской семьи. Формально сохранив титулы, они постарались максимально отдалиться от Букингемского дворца и даже переехали жить на родину американской актрисы.

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Меган Маркл актриса

Впрочем, проведя несколько лет в США, герцог и герцогиня Сассекские отдалились от знатной родни не только физически, но и ментально. Они фактически наплевали на традиции и консервативные устои британской короны, выставив ее тайны на всеобщее обозрение.

Некоторые подданные поддержали либеральные взгляды принц Гарри и Меган Маркл, некоторые, наоборот, возненавидели его. Покойная королева Елизавета II тоже охладела к внуку, а ее наследник Карл III и вовсе рассорился с сыном.

Выход в свет книги младшего сына короля чуть не разрушил и без того хрупкие отношения с отцом. Новоиспеченный глава государства, однако, решил не рубить с плеча и все же нормализовать общение. Карл III даже любезно пригласил принца Гарри и Меган Маркл на коронацию.

Они в свою очередь унизили короля, проигнорировав первое и продолжая игнорировать второе приглашение. По мнению обозревателяХилари Фордвич, монарх ведет себя так неслучайно. Он осознает, что становится "неуместным членом семьи" и пытается привлечь внимание к своей персоне.

По словам эксперта, у принца Гарри и Меган Маркл в информационном поле появились естественные враги. Сегодня внимание британских подданных больше приковано к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ведь у них больше шансов когда-нибудь занять престол.

Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2023, 00:02 Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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