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6 апреля
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Шоу-бизнес
"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии

"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии

Принц Гарри и Меган Маркл наплевали на семью.
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Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл женаты уже пять лет. Однако за года до свадьбы, когда у пары должна была состояться помолвка, британская пресса трубила, мол сама королева Елизавета II продолжение отношений внука. Разумеется, Букингемский дворец официально не подтвердил заявления журналистов, но осадок все равно остался.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцог и герцогиня Сассекские наплевали на королевскую семью практически сразу. Формально оставаясь монархами, они, меж тем, отказались от своих прав и обязанностей. Супруги предпочти жить своей жизнью, подальше от протоколов и тайных интриг.

Впрочем, от британских интриг они не спрятались даже в США. После переезда принц Гарри и Меган Маркл публично разоткровенничались и выставили грязное белье королевской семьи на всеобщее обозрение.

После смерти королевы Елизаветы II ее внук и вовсе слетел с катушек. Принц Гарри решил рубить правду-матку до конца, описав слишком пикантные подробности из жизни монархов в совей новой книге.

Громкий скандал испортил его отношения с отцом, действующим главой государства Карлом III. И все же он проявил благоразумие и пригласил сына вместе с Меган Маркл на свою официальную коронацию.

Однако принц Гарри публично унизил короля Британии, проигнорировав первое приглашение. Он и сейчас остается весьма категоричным, игорную второе приглашения. Пресса полагает, что Маган Маркл и ее супруг боятся нарваться на "холодный прием".

Принц Гарри. Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2023, 00:01 Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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