"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл женаты уже пять лет. Однако за года до свадьбы, когда у пары должна была состояться помолвка, британская пресса трубила, мол сама королева Елизавета II продолжение отношений внука. Разумеется, Букингемский дворец официально не подтвердил заявления журналистов, но осадок все равно остался.
Герцог и герцогиня Сассекские наплевали на королевскую семью практически сразу. Формально оставаясь монархами, они, меж тем, отказались от своих прав и обязанностей. Супруги предпочти жить своей жизнью, подальше от протоколов и тайных интриг.
Впрочем, от британских интриг они не спрятались даже в США. После переезда принц Гарри и Меган Маркл публично разоткровенничались и выставили грязное белье королевской семьи на всеобщее обозрение.
После смерти королевы Елизаветы II ее внук и вовсе слетел с катушек. Принц Гарри решил рубить правду-матку до конца, описав слишком пикантные подробности из жизни монархов в совей новой книге.
Громкий скандал испортил его отношения с отцом, действующим главой государства Карлом III. И все же он проявил благоразумие и пригласил сына вместе с Меган Маркл на свою официальную коронацию.
Однако принц Гарри публично унизил короля Британии, проигнорировав первое приглашение. Он и сейчас остается весьма категоричным, игорную второе приглашения. Пресса полагает, что Маган Маркл и ее супруг боятся нарваться на "холодный прием".