Киркоров об отношениях с Давой после гей-скандала: Он звонит ночью

Филипп Киркоров сделал заявление.

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров считается не только Королем отечественной эстрады, но и королем эпатажа. Музыкант очень любит шокировать публику громкими заявлениями, яркими нарядами, а порой и неадекватным поведением. В общем, певцу не привыкать попадать в различные скандалы.

Однако, несмотря на всю открытость, Филипп Киркоров предпочитает не делиться с публикой подробностями из личной жизни. Женат он был всего один раз, но за то на ком... На Народной артистке СССР Алле Пугачевой. Детьми пара не обзавелась, в итоге брак распался. Наследников звезде родили суррогатные матери.

Меж тем, злые языки поговаривают, что исполнитель хита "Зайка моя" неровно дышит к представителям сильного пола. Да и поклонники время от времени подозревают певца в нетрадиционной сексуальной ориентации, которую в России порицают. Масло в огонь подливает сам Филипп Киркоров.

В позапрошлом году из-за его выходки компетентным органам даже пришлось проверять премию "МУЗ-ТВ" на пропаганду ЛГБТ. Напомним, поп-король явился на светское мероприятие в кабриолете, рядом с ним сидел блогер Дава. Парочку сопровождали полуголые накаченные мужчины.

В каких отношениях состоят артисты? Этот вопрос мучает их фантов до сих пор. Филипп Киркоров периодически возвращается к этой теме. На днях он анонсировал концерт в Новосибирске и подчеркнул, что посмотрел достопримечательности города, которые ему порекомендовал Дава.

Рэпер, как известно, родился в Новосибирске. В анонс также вошли фрагменты песен, которые будут звучать на концерте. Среди них – "Хобби". На кадрах видно, как Филипп Киркоров поет строчку "Он звонит ночью из чужой ванной".