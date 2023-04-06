Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Среда 5 апреля

00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз 11:40"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации 11:20Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына 11:00"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания 10:40"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом 10:20Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы 10:00Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 09:40В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя 09:20"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру 09:00"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой 08:40Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России 08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион 02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода

"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода
254

Вскрылись пикантные подробности из жизни монархов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 12 лет и воспитывают троих детей. Однако семейную жизнь монархов трудно назвать идеальной. Они постоянна находится в окружении подданных: на светских мероприятиях вокруг звездных супругов вращаются поклонники, а дома – прислуга.

Принц и принцесса Уэльские фактически находятся в состоянии постоянного стресса, потому что не могут расслабиться, как обычные люди. Разумеется, перенапряжение приводит к эмоциональным взрывам. Даже короли не застрахованы от психоза.

Как отметил биограф королевской семьи Британии, журналист и публицист Том Куинн периодически принц Уильям и Кейт Миддлтон "бросают друг в друга вещи", кричат ссорятся и придумывают друг другу нелицеприятные прозвища.

Конечно, первый наследник престала и его супруга стараются не выносить разногласия на всеобщее обозрение, но обозревателям очевидно, что невестка короля Карла III находится в шаге от развода. Масло в огонь подливают и сами журналисты, периодические вспоминающие об измене сына главы государства.

Британские подданные знают, что в свое время Принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон – она была еще в ранге девушки – и возобновил отношения со своей первой любовью. Бабушка монарха, покойная королева Елизавета II не стала давить на внука и в конце концов он сделал выбор.

Еще одним камнем преткновения на пути супругов стала чрезмерно откровенная книга принца Гарри. Младший брат принца Уильяма допустил спорные высказывания в адрес невестки, вот только за Кейт Миддлтон никто не заступился... Она и обиделась на мужа.

6 апреля 2023, 00:06
Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Marca✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По теме

"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене

"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене
Бородина высказалась по поводу женщин, которые спят с женатыми. Ксения Бородина ненавидит супружеские измены и любовниц. Она сама испытала на себе этот скорбный опыт, уличив бывшего мужа Курбана Омарова в изменах.

Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?

Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?
Собчак высмеяла Брухунову в одежде за полмиллиона рублей. 34-летняя жена Евгения Петросяна — большая модница. Ее стиль одобряют не все, но относиться к нему нейтрально невозможно.

"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой

"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой
Бывшая жена Андрея Аршавина страдает от некроза тканей. После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным в жизни журналистки Алисы Казьминой начался настоящий кошмар. Девушка была уверена, что это ее бывшая свекровь наслала злые чары, иначе как можно объяснить свалившиеся на нее разом беды?Сначала у Алисы Казьминой начался некроз мягких тканей лица и аутоимунное заболевание, из-за чего нос красавицы просто провалился, превратив ее в уродину.

"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина

"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина
Не стареющий Митя Фомин словно законсервировался. Российский певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин в январе отпразднует 50-летие. В это сложно поверить, ведь на вид он совершенно не изменился за последние 20 лет! Его поклонницы давно стали тетеньками, а он как был мальчиком, так и остается.

Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации

Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации
Киркоров решился на кардинальные перемены. С недавних пор российский поп-певец Филипп Киркоров стал пепельным блондином. Такой цвет волос артист назвал своим натуральным, и заявил, что теперь ему не надо подкрашивать волосы.

Выбор читателей

04/04ВтрЗрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 04/04Втр"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 04/04Втр"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 05/04СрдВторой Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 05/04Срд"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 04/04ВтрИз Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России