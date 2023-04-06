"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода

Вскрылись пикантные подробности из жизни монархов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 12 лет и воспитывают троих детей. Однако семейную жизнь монархов трудно назвать идеальной. Они постоянна находится в окружении подданных: на светских мероприятиях вокруг звездных супругов вращаются поклонники, а дома – прислуга.

Принц и принцесса Уэльские фактически находятся в состоянии постоянного стресса, потому что не могут расслабиться, как обычные люди. Разумеется, перенапряжение приводит к эмоциональным взрывам. Даже короли не застрахованы от психоза.

Как отметил биограф королевской семьи Британии, журналист и публицист Том Куинн периодически принц Уильям и Кейт Миддлтон "бросают друг в друга вещи", кричат ссорятся и придумывают друг другу нелицеприятные прозвища.

Конечно, первый наследник престала и его супруга стараются не выносить разногласия на всеобщее обозрение, но обозревателям очевидно, что невестка короля Карла III находится в шаге от развода. Масло в огонь подливают и сами журналисты, периодические вспоминающие об измене сына главы государства.

Британские подданные знают, что в свое время Принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон – она была еще в ранге девушки – и возобновил отношения со своей первой любовью. Бабушка монарха, покойная королева Елизавета II не стала давить на внука и в конце концов он сделал выбор.

Еще одним камнем преткновения на пути супругов стала чрезмерно откровенная книга принца Гарри. Младший брат принца Уильяма допустил спорные высказывания в адрес невестки, вот только за Кейт Миддлтон никто не заступился... Она и обиделась на мужа.