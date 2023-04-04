"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном

МакSим угасает на глазах.

С певицей МакSим творятся странные вещи. Уже все поняли, что у артистки серьезные проблемы. Дело дошло жо срывов концертов, и фанаты всерьез обеспокоились происходящим в жизни певицы. Многие просят остановить ее гастрольный тур по России и оказать ей помощь.

Напомним, в середине марта 39-летняя МакSим сорвала концерт в Сочи. Фанаты рассказывали, что артистка еле ворочала языком, как при инсульте, а потом и вовсе положила микрофон и ушла. Вскоре стало известно, что певицу увезли на скорой.

1 апреля история повторилась в Твери. Певица МакSим шаталась и еле пела свои песни. Выглядела артистка, по мнению зрителей, просто ужасно. Ее было просто жаль по-человечески.

В происходящем с МакSим россияне обвиняют ее концертного директора Павла Назарова. Видя, что творится с певицей, он цинично отвечал: "Решение выходить на сцену всегда за ней". Более того, он конфликтует с пиарщицей МакSим Яной Богушевской, сообщает телеграм-канал "Неопра, блин!". Яна работает с МакSим долгие годы, в том числе летом 2021 года, когда певица лежала в коме и была на грани смерти.

Назаров бросился на пиарщицу из-за того, что она обвинила его и организаторов концертов в обмане Максим и пообещала ему "полное уничтожение". Фанаты встали на сторону пиарщицы и обвинили директора артистки в происходящем.

"Паша, хватит врать!" – призывают фанаты, умоляя остановить тур МакSим и не губить артистку.

Администратор тверского фан-клуба артистки Виктория Титова уверена, что концертный тур необходимо приостановить, сообщает телеканал "360".

"Похоже, у Максим со здоровьем совсем плохо. Ее так хорошо поддерживает зал. Молодцы!"; "Капец( Господи, спаси ее душу, убереги от зла, как тогда спас ее от смерти!"; "Марина, видимо, вообще не осознает, что происходит, она как будто не в себе, с головой что-то"; "Кошмар какой-то! Совсем у организаторов совести нет, ради денег готовы человека угробить на глазах у всех!" – пишут фанаты.



Несмотря на происходящее, директор МакSим утверждает, что с ней все нормально.