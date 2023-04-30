Горький поворот судьбы Лаймы Вайкуле.

Звезда Советского Союза купается в роскоши и делает себе дорогие подарки неспроста. С одной стороны, по статусу это. С другой — деньги с собой в гроб не положишь. А ведь Лайма Вайкуле десятки лет борется с раком груди, от которого нет лекарства.

Нередко тяжелые болезни сбивают спесь с популярных артистов, которые зазнались и забыли о душе. Но с Лаймой Вайкуле произошли отнюдь не благие перемены, на фоне которых она практически возненавидела русский народ.

Многочисленные граждане России, большинство которых даже никогда не пересекались с певицей, вдруг стали для нее врагами. В своей голове Лайма Вайкуле переписала историю Великой Отечественной войны и потребовала снести памятники героям.

Блогер Тигран Иванян связался с редакцией "Дни.ру", желая прокомментировать скандал, в который влипла Лайма Вайкуле. Так неловкая правда о певице всплыла откуда не ждали.

"Вообще я не понимаю, почему звезды, которых любят в нашей стране, так похабно себя ведут!" — возмутился наш собеседник. По его словам, в наши дни артистам с большой аудиторией следует помнить о патриотизме и испытывать благодарность, чего не скажешь о латвийской диве.

Напомним, немногим ранее Лайма Вайкуле объявила, что содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски. Кроме того, она предложила избрать президентом иноагента — мужа Аллы Пугачевой.