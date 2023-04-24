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Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву

Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву
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Певица показала всю свою неприятную сущность

Когда 1 марта 2020 года Лайма Вайкуле давала юбилейный концерт в Кремле, то, конечно, и подумать не могла, что это будет ее последнее выступление в России. Вскоре грянула пандемия, а сменила ее специальная военная операция. Но рано или поздно любая чума заканчивается, все конфликты угасают. А вот после того, что за это время успела наговорить прибалтийская дива советского разлива, ее к нам на пушечный выстрел не пустят. Пусть поет теперь про "Вернисаж" на латвийских хуторах и машет со сцены украинским флагом в Израиле.

Грешно так думать, но когда слушаешь сегодня абсурдные заявления Вайкуле, невольно думаешь, что онкология, с которой она давно борется, могла дать осложнение на мозг – похоже на метастазы. Потому что иначе ее бред наяву никакой логикой не объяснить.

Началось все с того, что певица заявила, будто бы она кормила весь Советский Союз, который сегодня так проклинают на ее родина, что даже музей "Советской оккупации" создали. Получается, что Вайкуле эту самую "оккупацию" и финансировала?! Теперь ей там угрожают за это признание уголовным преследованием. Как писал Николай Гоголь в комедии "Ревизор", унтер-офицерская вдова сама себя высекла.

Дальше-больше. Вайкуле стала упрекать Россию, что-де та приватизировала День Победы, а вместе с ним и русский язык. "Это не ваш язык, он принадлежит всему миру", – заявила певица.

Не умолчала она и про тот факт, что ее родная Латвия чествует нацистов – там по центру Риги шествуют бойцы Латышского добровольческого легиона СС и воздаются почести легионерам "Вафен СС". И участники этого шабаша демонстрируют награды нацистов. В этом году к символике легиона прибавились и украинские флаги. Что символично: в Незалежной тоже воздают почести преступникам и избивают ветеранов, срывают с них георгиевские ленты. А поскольку, как писал Антон Чехов, всякому безобразию есть свое приличие, то Россия и защищает святой для нее День победы. У самой Вайкуле, кстати говоря, дядя был эсэсовцем. И она не видит в этом ничего страшного – мол время такое было, и поэтому мамин брат оказался по другую сторону баррикад. Но вообще-то уже одним этим заявлением Вайкуле наболтала себе на Статью 354 1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Поэтому понятно, что наш День Победы для Лаймы – как кость в горле. Равно как и памятники погибшим в годы Великой Отечественной ей ненавистны. "Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", – говорит живущая в Латвии, где уничтожены почти все монументы солдатам и командирам Красной Армии, Вайкуле. В ее латвийскую голову не приходит, что сотни тысяч людей пропали без вести, не имеют могил, и символические монументы – это кенотафы, которые создаются в память об этих героях.

Латвийской артистке противно любое напоминание о том, что именно ненавистный Советский Союз выиграл самую страшную в истории войну, потеряв более 26 миллионов человек. И памятники им лишний раз сыплют соль на рану Вайкуле, что не ее дядя-эсэсовец победил. Наверное, когда в августе прошлого года в Риге сносили памятник освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков, в доме Вайкуле был пир горой.

Правда, гости, скорее всего, говорили все-таки на русском языке. Хотя в Латвии он давно вытравливается словно какой-то зловредный таракан – запрещено обучение на русском языке, закрываются российские телеканалы. А все вывески давно уже исключительно на латышском. Иначе придут инспекторы и оштрафуют за несоблюдение Закона о госязыке. А Лайма твердит, что мы русский язык приватизировали… Но лучше бы вместо своих нелепостей, а порой и откровенного бреда, который можно оправдать разве что старческим слабоумием, певица бы перечитала Владимира Маяковского:

"Да будь я и негром преклонных годов,

и то, без унынья и лени,

я русский бы выучил только за то,

что им разговаривал Ленин".

В Латвии-то с поэзией, как и со здравым смыслом, судя по выпадам Вайкуле, сейчас вообще туго.

24 апреля 2023, 10:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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