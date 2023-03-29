Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро

Ковальчук долго скрывала прибавление.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Семья не афиширует личную жизнь и не показывают поклонникам свою единственную дочь Амелию. При этом пара состоит в браке уже 15 лет, а знакомы еще дольше.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков познакомились в далеком 2003-м, тогда Алексей еще только начинал строить карьеру, а Юлия уже активно пела в составе группы "Блестящие". Поначалу артисты просто работали вместе, а потом это переросло в роман. В 2013 году Алексей и Юлия поженились.

Сейчас Ковальчук и Чумаков живут в загородном доме в элитном поселке "Княжье Озеро", где есть полноценная инфраструктура с рестораном, школами и магазинами. В своем аккаунте Юлия часто показывает фото и видео, где краем глаза можно увидеть роскошный интерьер их жилища.

На днях Юлия Ковальчук показала фото, на котором была видна белоснежная балюстрада огромного балкона с видом на рассвет. На столе перед окном стояла статуэтка в виде сидящей в позе лотоса женщины с младенцем.

"Доброе утро!" – написала вдохновленная Ковальчук.

Стоит отметить, что в последнее время вокруг Ковальчук и Чумакова ходят тревожные слухи о том, что в паре наступил кризис. Поговариваю, что певица все чаще остается брошенной мужем, который активно продолжает строить карьеру.