"Чистое волшебство": неизлечимо больной Брюс Уиллис вымолил малыша у любимой женщины

В семье актера случилось долгожданное прибавление

В последнее время поклонники звезды культовых боевиков Брюса Уиллиса с тревогой следят за происходящим в его жизни. Не секрет, что актер вынужден противостоять симптомам деменции, не поддающейся лечению. Однако теперь у фанатов знаменитости наконец появился повод для радости. Несколько дней назад 68-летний Уиллис впервые стал дедушкой.

Долгожданного и пока единственного внука звезде "Крепкого орешка" подарила старшая дочь от Деми Мур. 34-летняя Румер рассказывала, что знаменитый отец долгое время упрашивал ее сделать его дедушкой и сетовал на недостаток мужской энергии в семье. От двух браков у Уиллиса есть пять дочерей.

Недавно мечта неизлечимо больного актера исполнилась. Уиллис буквально вымолил малыша у одной из любимых женщин и в первый раз стал дедушкой. Только вот вопрос нехватки мужской энергии в семье так и остался открытым. Румер родила девочку. Малышка появилась на свет дома. Отцом девочки стал избранник Румер Уиллис – музыкант Дерек Ричард Томас.

"Луэтта Айсли Томас Уиллис. Ты — чистое волшебство", – поделилась своей радостью с подписчиками новоиспеченная мама.

Радостное событие подбодрило как многочисленных фанатов тяжелобольной звезды, так и ее большую дружную семью. Нынешняя жена актера, Эмма Хеминг, тоже поделилась своим счастьем. "Боже, мы любим ее так сильно!", – написала мачеха Румер.